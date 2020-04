Uomo di 49 anni trovato in arresto cardiaco fuori dal cancello di casa, a Olgiate Comasco.

Uomo di 49 anni soccorso da Polizia locale e Sos

Minuti terribili, poco prima di mezzogiorno di oggi, martedì 14 aprile 2020. Un cittadino di 49 anni è stato trovato a terra in arresto cardiaco, all’angolo tra via Silvio Pellico e via Luraschi. E’ stato soccorso inizialmente dalla Polizia locale, poi dalla Sos. Sul posto un’ambulanza e l’automedica. Segnalato anche l’intervento dell’elisoccorso.

Trasportato in ospedale, purtroppo è deceduto

Il cittadino olgiatese è stato trasportato in ospedale, mentre i soccorritori continuavano le manovre per tentare di rianimarlo. A quanto risulta, la persona trovata in arresto cardiaco si trovava nei pressi del cancello di casa. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto.