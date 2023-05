La Compagnia dei Carabinieri di Cantù negli scorsi giorni ha tratto in arresto un 66enne colpevole di aver violentato, continuativamente per un certo lasso di tempo, una ragazza di 21 anni.

Uomo di 66 anni violenta ragazza di 21: lei trova il coraggio di denunciarlo

I militari della Stazione Carabinieri di Cantù hanno arrestato, in seguito ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, un 66enne incensurato per violenza sessuale continuata nei confronti di una ragazza 21enne. La misura cautelare scaturiva dall’attività investigativa svolta dai militari canturini, in seguito alla querela presentata dalla vittima, consistenti nella raccolta di numerose testimonianze ed alla parziale ammissione del 66enne.

In tutti i casi di questo genere, seguiti dai militari della Compagnia di Cantù, si è proceduto all’applicazione della legge nr. 69/2019 denominata: “codice rosso o del revenge porn”, che garantisce maggiore tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Con questa legge, a seguito di denuncia, la polizia giudiziaria deve attivarsi immediatamente, con l’obbiettivo specifico di garantire l’immediata instaurazione del procedimento e di eventuali provvedimenti protettivi o di non avvicinamento alla vittima del reato. In seguito alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, i militari hanno attuato le severe norme previste dal: “codice rosso”, e con l’aiuto delle varie Associazioni presenti sul territorio, hanno garantito protezione e sostegno alle vittime.

I consigli anti-stalking