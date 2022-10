Una caduta fatale quella avvenuta oggi, martedì 18 ottobre 2022, a Cavargna poco prima delle 9.30: un uomo di 82 anni è deceduto in seguito ai traumi riportati.

Uomo di 82 anni muore a Cavargna dopo una caduta di 4 metri

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo di 82 anni che questa mattina a Cavargna, secondo le prime ricostruzioni, è caduto sulla strada da un'area verde sovrastante, separata dal livello stradale da un muro alto circa 4 metri. Nemmeno l'immediato intervento della Croce Azzurra di Porlezza, l'auto medica e l'elisoccorso di Sondrio hanno potuto scongiurare la tragedia. L'uomo, in seguito all'impatto con il terreno, ha riportato alcune ferite rivelatesi poi fatali.

Il luogo dell'incidente