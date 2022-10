Uomo ferito al torace mentre è al lavoro al tornio: trasportato all'ospedale in elicottero

Uomo ferito al torace mentre era al lavoro al tornio: trasportato all'ospedale.

Uomo ferito al torace a Guanzate

Infortunio sul lavoro questa mattina, mercoledì 19 ottobre, poco prima delle 9.30. In un'azienda di via Bancora e Rimoldi a Guanzate, un uomo di 75 anni è stato colpito al petto mentre stava lavorando a un tornio. La dinamica è al vaglio delle autorità competenti, ma da quanto è stato possibile appurare un oggetto si sarebbe staccato ferendo l'operaio.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e un'automedica. Inizialmente si è temuto il peggio, tanto che si è alzato in volo anche l'elicottero in codice rosso. Il ferito è stato trasportato sempre in elicottero in ospedale dopo le prime cure ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri di Appiano Gentile.

Il luogo dell'infortunio