Uomo gira nudo per Como. L’episodio è avvenuto ieri, mercoledì 14 aprile 2021.

Uomo gira nudo per Como, interviene la Polizia

Una passeggiata decisamente “particolare” sul lungolago. Il protagonista infatti ha deciso di incamminarsi senza vestiti addosso, completamente nudo. Sul posto è poi intervenuta la Polizia per fermare il nudista.

Zoffili (Lega): “Incredibile vergogna”

Stiamo lavorando per riattivare con urgenza il presidio fisso H24 delle Forze dell’ordine ai ‘giardini a lago’ del nostro capoluogo che la Lega, inascoltata, aveva proposto e chiesto tempo fa al vecchio Governo contro spaccio e clandestini per la sicurezza di cittadini e turisti. Grazie ai nostri agenti della Questura di Como per il pronto intervento, la pazienza e il tempo dedicato per gestire anche questa incredibile vergogna”, ha commentato il deputato leghista, Eugenio Zoffili.