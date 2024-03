Uomo investito dal treno: circolazione ferroviaria bloccata tra Erba e Merone

E' accaduto questa mattina, intorno alle 8.30, nella zona industriale della città

Gesto estremo lungo la tratta ferroviaria

Un uomo, meronese classe 1961, è stato investito dal treno lungo la linea ferroviaria Asso-Milano, nel tratto compreso tra Erba e Merone, nella zona industriale della città. E' accaduto intorno alle 8.30 di questa mattina, 28 marzo. Si tratterebbe di un gesto estremo, ma sono ancora in corso le attività di verifica da parte delle autorità preposte.

Circolazione sospesa tra Erba e Merone

Per permettere i rilievi, la circolazione ferroviaria è sospesa nella tratta compresa tra Erba e Merone: i convogli diretti a Milano partono dalla stazione meronese e il collegamento tra Asso e Merone viene effettuato dal servizio bus; mentre i treni provenienti da Milano si fermano a Merone. Per ulteriori informazioni è possibile verificare la situazione nella sezione "Circolazione in Realtime" sulla App e sul sito di Trenord.