Uomo privo di vita trovato in una zona boschiva di Montano Lucino

In via Trivino, a Montano Lucino, è stato trovato il corpo di un uomo privo di vita: l’ipotesi è di un malore.

Ritrovamento di un uomo privo di vita in una zona impervia

Nella mattina di oggi, martedì 24 febbraio, intorno alle 10, i soccorsi si sono mobilitati e diretti in via Trivino: trovato il corpo di un uomo esanime in una zona impervia, a lato del sentiero. L’uomo, apparentemente sui 60 anni, è stato individuato da un cittadino di Montano Lucino che, mentre stava facendo una passeggiata, ha avvistato il corpo.

L’ipotesi del decesso più accreditata è di un malore. L’individuo, privo di documenti, è stato trovato riverso su se stesso e non presenta segni di violenza. Vicino a lui, una borsa con all’interno delle garze.

Soccorsi allertati

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Croce Azzurra di Como e un’auto medica. Presenti anche i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco del Comando di Como.