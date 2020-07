Uomo trovato morto a Erba SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Uomo trovato morto a Erba

Intorno alle 23 un uomo è stato trovato privo di vita in via Giacomo Leopardi, a Erba. Sul posto l’automedica, l’ambulanza e i Carabinieri di Como. Al momento del loro arrivo perà l’uomo, 49 anni, residente a Canzo ma domiciliato a Erba, era già deceduto. Per lui non c’è stato nulla da fare. La causa della morte sarebbe un malore.

Intorno alle 21.35, si segnala un incidente stradale ad Alzate Brianza. Un’auto con a bordo un giovane di 20 anni e una donna di 42 è finita fuori strada. Sul posto l’ambulanza che ha fatto rientro in ospedale in codice giallo.