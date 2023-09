Urta la barriera del passaggio a livello, poi si allontana

Un canturino dopo aver urtato e divelto una semibarriera del passaggio a livello di Meda ha pensato bene di gettarla a terra e di allontanarsi.

Urta la barriera del passaggio a livello, poi la getta a terra e scappa via

L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Locale e ora dovrà risarcire il danno. E’ successo lunedì 29 agosto poco dopo le 8 al passaggio a livello tra via Milano e via Busnelli. Mentre si stavano abbassando le sbarre un automobilista, poi identificato in un 73enne di Cantù, invece di fermarsi ha urtato una semibarriera, che si è rotta ed è finita sulla sua vettura. L’anziano l’ha quindi rimossa e gettata a terra, per poi allontanarsi. Grazie al sistema di videosorveglianza gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire al numero di targa e a rintracciarlo. Convocato in comando, dovrà risarcire il danno a Ferrovie Nord.