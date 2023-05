Urta un'auto e scappa, rintracciato e denunciato il camionista pirata

Camionista di Cabiate finisce nei guai. Prima ha urtato un’auto, poi si è allontanato: il giovane, 24 anni, è stato denunciato, era a bordo di un camion furgonato blu quando ha causato un incidente nel quartiere San Giorgio a Meda. Si è dato alla fuga senza prestare soccorso al conducente della vettura, che si è schiantato contro un albero.

Un camion ha urtato l'auto, che è finita contro un albero

L'incidente è avvenuto intorno alle 17. Un 42enne di Seveso stava percorrendo via Trieste in direzione via Einaudi a bordo di una Clio Sporter per tornare a casa dopo il lavoro. Mentre si stava apprestando a svoltare a destra in via Lombardia, il camionista che gli stava dietro l'ha tamponato. Il sevesino è finito prima sull’aiuola e poi contro un albero all’incrocio tra via Trieste e via Lombardia. Ma il camionista, invece di sincerarsi delle sue condizioni, si è rimesso in marcia come se non fosse successo nulla.

La Polizia Locale ha rintracciato il pirata della strada

Gli agenti della Polizia Locale si sono subito messi all’opera per rintracciare il responsabile. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza in pochissimo tempo sono riusciti a risalire alla targa del camion, risultato intestato a una società di Barlassina.

Denunciato per omissione di soccorso

Con la collaborazione dei colleghi della Locale di Barlassina, gli agenti hanno identificato il camionista «pirata», un 24enne cabiatese che in base a quanto appreso stava svolgendo un periodo di prova come autista per la ditta barlassinese. Convocato in comando, avrebbe dichiarato di non essersi fermato dopo l’incidente perché spaventato. E’ stato denunciato per fuga e omissione di soccorso e sanzionato per aver tamponato il veicolo, con contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione.