Urta un'auto parcheggiata e si ribalta: paura a Canzo

Urta un'auto in sosta e poi si ribalta: paura in piazza Verza a Canzo per un 85enne.

Intervenuti i soccorsi e i Vigili del fuoco

Tutto è successo pochi minuti prima delle 12 in piazza Verza, nel centro storico del paese. Secondo quanto è stato ricostruito, un uomo di 85 anni, forse a causa di un colpo di sonno, avrebbe perso il controllo della sua Panda e avrebbe urtato una macchina parcheggiata poco distante. Nell'urto, il suo mezzo si sarebbe ribaltato.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul luogo dell'incidente sono sopraggiunti un mezzo della Sos di Canzo e l'automedica da Como. Necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo dell'auto. Fortunatamente l'85enne era ancora cosciente e non avrebbe mai perso conoscenza a seguito dell'urto. L'incidente era inizialmente stato segnalato con il codice rosso, quello della massima gravità, ma le condizioni dell'uomo, fortunatamente, si sono rivelate meno gravi di quanto previsto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.