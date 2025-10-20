Usa carte di credito smarrite da una 57enne comasca, denunciato

La Polizia di Stato di Como ha denunciato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, per ricettazione e per il soggiorno illegale sul territorio dello Stato, un 38enne pakistano, con precedenti di polizia e senza fissa dimora.

Carta di credito rinvenuta nello zaino di un uomo

Verso le 15 di ieri, domenica 19 ottobre, durante il quotidiano svolgimento del servizio di controllo del territorio, una volante della Questura di Como, transitando in piazzale Gerbetto, ha notato un uomo che, alla vista degli agenti, ha cercato con evidenza di eludere un controllo di polizia.

Gli agenti hanno fermato il 38enne, notando l’atteggiamento agitato ed evasivo che l’uomo ha avuto sin da subito. Da un controllo è stata rinvenuta all’interno del suo zaino una carta di credito di proprietà di una 57enne residente a Montano Lucino. Contattata la proprietaria della carta, ha effettivamente notato la mancanza del suo porta documenti, nonché riferito delle notifiche sul suo cellulare di transazioni non autorizzate.

Precedenti penali e di polizia, denunciato il 38enne

Portato in Questura, sul conto del 38enne sono emersi i precedenti penali e di polizia: è stato denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, ricettazione ed ingresso e soggiorno illegali sul territorio dello Stato.

La posizione irregolare del pakistano di 38 anni è al vaglio dell’ufficio Immigrazione della Questura di Como per la valutazione del provvedimento da prendere.