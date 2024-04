Usa la "tecnica dello specchietto", ma la vittima lo riconosce: denunciato

I militari della Stazione Carabinieri di Cermenate a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per truffa un pregiudicato 22enne, residente in Provincia di Siracusa.

Cosa è successo

Il 22enne, il 2 aprile scorso in Via Carcano, nel Comune di Vertemate con Minoprio, si sarebbe reso responsabile di una truffa mediante la "tecnica dello specchietto", nei confronti di una 21enne, la quale in sede di denuncia, visionando un fascicolo fotografico riconosceva il 22enne.