Ustionata in casa, morta l’anziana di Cassina Rizzardi.

L’incidente martedì 21 luglio

Non ce l’ha fatta Maria Rita Bassi, 90 anni: da martedì 21 luglio era ricoverata al Sant’Anna in condizioni critiche. La donna è venuta a mancare ieri, mercoledì 22 luglio, a causa delle ferite riportare in un incendio divampato in casa. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, Bassi stava effettuando l’ossigenoterapia quando avrebbe acceso una sigaretta. Le fiamme sono divampate intorno alle 19.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco

L’anziana, per alcune ore al giorno, era affiancata da una badante ma nel tardo pomeriggio di martedì, quando è avvenuta la tragedia, pare fosse sola nella sua abitazione. Sul posto un’ambulanza e un’automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.