Cordoglio

"Gratitudine per i tanti anni di attività a favore dell’associazione".

L'Ute-Erba A.P.S. in lutto per la scomparsa di un amico nonché prezioso collaboratore, Cesare Cavenaghi.

UTE di Erba in lutto: scomparso uno storico collaboratore

Il ricordo: "Era impegnato su vari fronti e faceva parte di varie associazioni, oltre al suo impegno costante in parrocchia. Quando c’era un evento in città di interesse culturale, sociale o religioso si era certi di trovarlo lì tra gli organizzatori o tra i partecipanti. Noi dell’UTE gli dobbiamo tanta gratitudine per i tanti anni di attività a favore dell’associazione e anche per il determinante contributo che ha dato ad organizzare le lezioni on line, che ci hanno consentito di continuare la nostra attività anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Non sarà facile fare a meno di lui, che era sempre pronto a dare una mano con generosità, con buon garbo e con un sorriso. Grazie di tutto, Cesare".

Il rito funebre verrà celebrato in S. Eufemia lunedì alle 14.15.