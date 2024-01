Va a fuoco il tetto di un'abitazione

Serata di interventi per i Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire ad Albese con Cassano per l'incendio del tetto di un'abitazione

Prende fuoco il tetto

L'intervento di soccorso tecnico urgente è scattato prima delle 20 di mercoledì 10 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco il tetto di un'abitazione di via Vittorio Veneto ad Albese con Cassano. Il fuoco si è esteso ben presto a tutta la copertura tanto che è stata richiesta la mobilitazione di ben cinque squadre dei Vigili del fuoco.