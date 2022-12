Va a fuoco la batteria d'accumulo del fotovoltaico: Vigili del fuoco a Cermenate.

Va a fuoco la batteria d'accumulo del fotovoltaico: Vigili del fuoco a Cermenate

Due squadre di pompieri dai distaccamenti di Lomazzo e Cantù sono intervenuti oggi, venerdì 23 dicembre 2022, all'ora di pranzo in via Montebello a Cermenate. Poco prima delle 12.20 infatti è stato dato l'allarme per il fumo che proveniva da un locale magazzino all'interno di una villetta privata.

In poco tempo i Vigili del fuoco hanno potuto rendersi conto che la nube di fumo proveniva dal principio d'incendio di una batteria d'accumulo dell'impianto fotovoltaico dell'abitazione, un sistema che permette di gestire in modo flessibile l'energia prodotta dai pannelli. Gli operatori hanno quindi spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o intossicato.