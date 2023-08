Va a fuoco un'ambulanza della Croce Rossa

Momenti di apprensione questa notte a Lipomo dove ha preso fuoco un'ambulanza nella sede della Croce Rossa locale

L'allarme alla Croce Rossa

L'intervento d'urgenza dei Vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio è scattato questa notte, mercoledì 2 agosto, alle 2.45 a Lipomo. Qui, nella sede della sezione locale della Cri, per cause ancora in fase di accertamento è divampato un incendio su un'autoambulanza. Grazie al tempestivo intervento dei pompieri, i danni della combustione sono stati limitati ad un solo mezzo. Non si segnalano feriti.