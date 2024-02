Va a sbattere col camioncino: paura per un 49enne

Oggi, giovedì 1 febbraio 2024, poco dopo le 11.30 ad Appiano Gentile si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo di 49 anni a bordo del suo camioncino. L'uomo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un muretto e la sua ringhiera in via Salvo d'Acquisto.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, oltre ai Carabinieri di Cantù e ai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e per un'eventuale estrazione del conducente qualora fosse rimasto incastrato nelle lamiere, sono intervenuti anche i volontari della Croce Rossa di Lurate Caccivio. Arrivati in codice giallo, i sanitari hanno dapprima soccorso l'uomo valutando le sue condizioni e stabilizzandolo, per poi optare per il trasporto in ospedale sempre in codice giallo, ovvero con ferite mediamente gravi.

Il 49enne non è in pericolo di vita.

Il luogo dell'incidente