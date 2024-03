Va al parco e si ritrova l'auto sfregiata. La disavventura è capitata a Marco Paulon, di Casnate con Bernate, al parco comunale di Alzate Brianza.

Restano ignoti gli autori del gesto

L'uomo ha raccontato l'accaduto.

«Sono venuto al parco comunale di Alzate, per trascorrere alcune ore in una struttura che trovo bellissima: al mio ritorno ho trovato la macchina danneggiata». Questa la disavventura vissuta da Marco Paulon, di Casnate con Bernate, che domenica scorsa ha raggiunto il parco di via XXV Aprile per trascorrere il pomeriggio. «La ritengo una delle più belle della zona: grande, piena di verde, con tanti giochi - afferma - Ci sono anche i gonfiabili, così sono stato lì dalle 15.30 alle 18. Avevo parcheggiato l’auto in via Pertini, poco distante: quando sono tornato ho avuto la brutta sorpresa».

Una riga su entrambe le fiancate del veicolo: tracciato probabilmente con una chiave o un oggetto appuntito, lo sfregio percorre tutto il perimetro del mezzo.

«Dal paraurti anteriore alla portiera e passaruota - ancora l’uomo - Non ho ancora quantificato il danno, ma ho sporto denuncia ai Carabinieri e mi sono rivolto alla mia assicurazione. Qualche anno fa, un episodio simile, non avvenuto ad Alzate, era valso circa 1.200 euro di danni coperti per la maggior parte dall’assicurazione, ma circa duecento euro li avevo dovuti pagare io».

Più ancora del danno economico e materiale, resta l’amarezza. «Ho sporto denuncia, come detto, ai Carabinieri di Fino Mornasco - ancora l’uomo - Non mi spiego quello che è successo: quel giorno il parco era pieno di gente, ci saranno state un centinaio di auto parcheggiate. Posso capire un eventuale disagio di chi vive in zona o ci passa in auto: ma assicuro intanto che la mia macchina non era in ”sosta selvaggia” ma normalmente parcheggiata».