Che spavento!

Poco prima delle 15.

Grande spavento nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 novembre 2021, a Magreglio, in via Adua.

Va contro il guardrail e si ribalta con l'auto

Poco prima delle 15 i soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un uomo di 29 anni. Secondo quanto è stato possibile ricostruire il giovane automobilista, che arrivava da Barni, sarebbe andando a sbattere contro il guardrail andando poi a ribaltarsi. Dopo le prime cure, i sanitari hanno scongiurato il peggio. Non risultano altri mezzi coinvolti nell'incidente. La strada è stata messa in sicurezza da Vigili del fuoco e Polizia locale.