Va dalla fidanzata usando un mezzo di trasporto per dializzati, entrambi denunciati

Restare a casa è un imperativo se non si hanno necessità urgenti o legate al lavoro. Evidentemente non l’ha capito una coppia di fidanzati, denunciati in stato di libertà dai Carabinieri di Cantù. L’episodio è avvenuto a Cucciago la scorsa domenica 22 marzo.

Va dalla fidanzata usando un mezzo di trasporto per dializzati

P.M., a bordo del mezzo di trasporto per dializzati (veicolo simile ad un’ambulanza) di proprietà di “Consorzio Italia”, con una delle sedi operative a Meda (MB), si era recato a casa della fidanzata trascorrendo l’intera mattinata. Le segnalazioni pervenute dai cittadini della zona hanno avviato gli immediati accertamenti dei militari dell’Arma, i quali sono prontamente intervenuti per sincerarsi della situazione. Giunti nei pressi del veicolo, hanno trovato all’interno dello stesso P.M., in uniforme da soccorritore unitamente alla fidanzata, S.R.

La denuncia

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà. L’uomo residente a Milano (classe 1979) e la donna a Cucciago (classe 1987), “per inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”; contestato inoltre il reato di peculato a carico dell’uomo.