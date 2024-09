Va in montagna per cercare funghi, trovato morto dai soccorritori

L'allarme è stato dato dai familiari preoccupati che l'uomo non fosse tornato a casa dopo essere uscito per cercare funghi. E, purtroppo, i soccorritori l'hanno trovato privo di vita

Inutili i soccorsi

L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica dopo che ai Carabinieri di Erba era giunta la segnalazione di una persona dispersa. In particolare a preoccuparsi erano stati i parenti di un uomo di 65 anni uscito in escursione in montagna alla ricerca di funghi.

Non vedendolo tornare a casa, i familiari hanno allertato i Carabinieri che, a loro volta, hanno avvisato i Vigili del fuoco del Comando di Como che si sono portati ad Alserio.

Sul posto, congiuntamente al nucleo volo Malpensa con dotazione avanzata IMSI CATCHER, in grado di rintracciare il segnale del telefono cellulare del disperso, sono arrivati anche i Vigili del fuoco specialisti SAF e i colleghi di Como e Erba. Purtroppo al culmine della ricerca l'uomo è stato trovato privo di vita. Sulle cause indagano i carabinieri