Vaccini anti-Covid, a mezzanotte si apre agli over50

Vaccini, dalla mezzanotte di oggi, domenica 9 maggio, tramite la piattaforma di poste sarà possibile prenotare il vaccino anche per gli over50.

Over50, prenotazioni aperte da mezzanotte

Scatterà a mezzanotte il via alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per chi ha più di 50 anni, anche senza particolari patologie. Dopo l’annuncio nei giorni scorsi del Presidente Attilio Fontana per la Lombardia e poi del generale Francesco Paolo Figliuolo per tutto il Paese, ora oltre alla data c’è un orario. Questa sarà probabilmente l’ultima fascia della popolazione ad esser vaccinata per priorità anagrafica.

PRENOTAZIONE VACCINI: COME FARE

La campagna in Lombardia

L’apertura della fascia 50-59 riguarda quasi un milione e mezzo di persone in Lombardia, già raggiunta per il 20% circa dalla prima dose con le vaccinazioni al personale sanitario, scolastico e ai fragili. Un apertura possibile grazie alla corsa delle ultime settimane ha permesso alla Lombardia di “recuperare” il gap accumulato nei primi mesi superando la soglia target di copertura vaccinale per over70, over80 e over90 e, nella prossima settimana, over 60.

Ecco a che punto siamo, per fascia d’età: