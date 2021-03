Vaccini, aspettando un sms che non arriva (ma la prenotazione c’è). Come fare?

Vaccini, l’appuntamento c’è ma nessuno avvisa: ecco cosa sta succedendo in Lombardia.

Vaccini, il mistero degli sms scomparsi

Il consigliere regionale Pd Samuele Astuti lo aveva denunciato nei giorni scorsi: non a tutte le persone attese per la vaccinazione arriva l’sms di Aria con l’appuntamento. Il caso eclatante portato da Astuti è quello del punto vaccini di Cittiglio (Varese), dove da diversi giorni su 120 persone convocate giornalmente se ne presentano solo 25. Cosa succede?

Va ricordato infatti che in Lombardia non si procede per “chiamata diretta” ma si deve prima segnalare la propria disponibilità e volontà a ricevere il vaccino. Fatto questo si aspetta che il sistema di Aria Spa trovi uno spazio libero in una struttura (non sempre quella più vicina) e inserisca il candidato. A questo punto dovrebbe partire l’sms che comunica luogo, data e orario dove presentarsi per ricevere l’atteso vaccino. Peccato che questo non avvenga sempre.

Tenere sott’occhio il Fascicolo Sanitario Elettronico

Un problema finora non riconosciuto da Aria, che anzi nei giorni scorsi ha ribadito il funzionamento della piattaforma nonostante le ammissioni di diversi problemi sia dell’assessore al Welfare Letizia Moratti sia del consulente per l’emergenza Covid Guido Bertolaso che ne hanno infatti annunciato il prossimo abbandono in favore del software di Poste Italiane.

E come troppo spesso accade, la “soluzione” arriva per caso: alcuni docenti in attesa dell’sms consultando il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico hanno scoperto di avere l’appuntamento per la somministrazione, nella sezione “appuntamenti”. Se si ha aderito alla campagna vaccinale, quindi, meglio tenere controllato il Fascicolo prima di perdere il posto.