Vaccini Lombardia, da domani via alle prenotazioni per i soggetti fragili: ecco chi può prenotare

Prosegue la campagna di vaccinazione anticovid-19 in Lombardia. A partire da domani 9 aprile i cittadini appartenenti alle categorie dei soggetti fragili possono prenotare la vaccinazione sulla piattaforma online dedicata https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Da domani al via le prenotazioni per i soggetti fragili: chi può prenotare

La prenotazione, in base a quanto è possibile leggere sul sito di Regione Lombardia, è riservata a:

– pazienti in condizioni di estrema vulnerabilità non in carico ad una struttura ospedaliera. Per sapere se si rientra tra le categorie prioritarie è consigliabile rivolgersi al proprio medico di medicina generale.

– persone con disabilità grave, ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3. Appartiene a questa categoria chi è in possesso di un verbale di accertamento dello stato di handicap dal quale risulti il riconoscimento della gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104.

– caregiver e i familiari conviventi delle persone con grave disabilità che accompagneranno all’appuntamento il soggetto da vaccinare, potranno essere vaccinati contestualmente, senza prenotazione, previa presentazione, al momento dell’accoglienza al Centro, di apposita autocertificazione.

– conviventi dei pazienti estremamente vulnerabili (limitatamente alle situazioni per le quali le Raccomandazioni Ministeriali prevedono la vaccinazione anche per loro).

Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, a causa di certificati impedimenti allo spostamento e quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali territoriali possono prenotare la vaccinazione direttamente sulla piattaforma online dedicata, indicando la necessità di essere vaccinati al proprio domicilio.

Le prenotazioni per i soggetti fragili in carico alle strutture ospedaliere sono già in corso

Per quanto riguarda i pazienti fragili in carico a strutture ospedaliere le prenotazioni sono già attualmente in corso. In questo caso, i cittadini “estremamente vulnerabili”, individuati dal Ministero della salute con le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19″, che sono in carico e seguiti dai Centri di riferimento specialistici presso le strutture ospedaliere, pubbliche e private, vengono contattati direttamente da tali strutture per la programmazione dell’appuntamento.

Maggiori informazioni disponibili a questo link

Le modalità di prenotazione

Oltre alla modalità online tramite portale dedicato la prenotazione potrà essere effettuata anche tramite:

Postamat

Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, vai ad uno sportello automatico di Poste italiane (Postamat) presente in Lombardia, inserisci la tua tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare.

Portalettere

Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino anti COVID-19 a tuo nome. Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a fornirlo.

Call Center dedicato

Chiama il numero verde gratuito 800 894 545