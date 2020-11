Vaccino, al via la campagna a Lurate Caccivio

Vaccino: al via da oggi, lunedì 23 novembre 2020, la campagna rivolta agli over 65.

Vaccino: ritardo di una settimana

“In teoria si sarebbe dovuto cominciare prima – spiega il vicesindaco, Isabella Dominioni – ma, purtroppo, i vaccini sono arrivati in ritardo e non ancora tutti. Bisognerà vedere se i medici riusciranno, in questi giorni, a coprire tutti i pazienti. In ogni caso noi ci siamo mossi in sinergia con la Croce rossa, i Nonni Vigili e la Protezione civile per garantire un servizio ottimale”. Le vaccinazioni avvengono in due locali dell’ex scuola elementare messi a disposizione del Comune.

Orari e giorni

Il dottor Bellocco riceverà nei seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30. Il giovedì sdalle 15 alle 18.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. I medici Mascalzi e Sassi, invece, sabato 28 e domenica 29 novembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. I pazienti dovranno recarsi in via Volta, al civico 3, nell’orario di appuntamento.