Continua a più livelli la somministrazione del vaccino anticovid-19 in provincia di Como. Non solo medici, infermieri e operatori sanitari che svolgono diverse funzioni in ospedale o nelle Rsa: sono state sottoposte all’inoculazione dello Pfizer anche tre volontarie dell’associazione “Il Mantello” di Mariano Comense, che da decenni si occupa di cure palliative per i malati.

Vaccino antiCovid anche per tre volontarie dell’associazione Il Mantello di Mariano

La somministrazione è avvenuta domenica scorsa, 10 gennaio 2021, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù nell’ambito del Piano vaccinale messo a punto dall’Azienda sociosanitaria territoriale Lariana. Hanno ricevuto la prima dose tre volontarie, Gabriella Cattaneo, Fausta Radice e Maria Teresa Coco. Si tratta di un’opportunità importante per il sodalizio marianese, da 27 anni attivo nell’ambito delle cure palliative e sostenitore delle progettualità dell’U.O. Cure Palliative – Hospice del presidio “Felice Villa” di Mariano Comense, per poter tornare, appena le condizioni lo consentiranno, in reparto accanto ai malati o nelle case di chi è assistito con le cure domiciliari. In questo momento infatti non è concesso a nessun tipo di volontario o membro di associazione di entrare in ospedale.

“Questa vaccinazione simbolica ad alcuni volontari delle cure palliative – sottolinea Enrica Colombo, presidente de Il Mantello – è frutto della collaborazione maturata negli anni con l’Asst Lariana e della sensibilità della Direzione, in particolare del direttore generale Fabio Banfi e della direttrice sociosanitaria Raffaella Ferrari verso il volontariato e per un suo rapido rientro nei reparti accanto ai pazienti e a supporto delle équipe sanitarie. Gli altri volontari che accetteranno saranno vaccinati nelle prossime settimane”.

Il legame tra l’associazione e l’Azienda è sostenuto da una collaborazione lunga e consolidata. Il Mantello non ha mai fatto mancare il suo supporto al reparto marianese durante la pandemia con l’attivazione, tra l’altro, di un supporto psicologico per i ricoverati e i loro familiari tramite videochiamate con le psicologhe e con i volontari per accorciare la distanza necessaria ad arginare la diffusione del virus. L’iniziativa dell’Asst Lariana è stata accolta con favore anche dalla sezione lombarda della Federazione Cure Palliative (FCP).