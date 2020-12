Soccorso Alpino e sanitari mobilitati nel primo pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre 2020 per una valanga in Grignetta, in provincia di Lecco. La slavina ha travolto un escursionista che avrebbe riportato la frattura di una gamba.

Valanga in Grignetta a Lecco: travolto un escursionista

Come riportano i colleghi di PrimaLecco.it, l’uomo, che si trovava in Grigna Meridionale insieme ad alcuni compagni, sarebbe rimasto colpito dalla slavina staccatasi nella zona del traverso dei Magnaghi. L’allarme è scattato intorno alle 13.30. Le condizioni meteo di oggi non consentono il sorvolo dell’area con l’elisoccorso, quindi le operazioni per soccorrere il ferito sono proseguite esclusivamente via terra.

Foto di repertorio