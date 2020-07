Valbrona è Covid free. Il sindaco: “Un pensiero alle famiglie delle vittime”

Valbrona è Covid free. Il sindaco ha annunciato che in paese i contagi sono zero e i concittadini positivi sono finalmente guariti.

Valbrona, le parole del sindaco Luigi Vener

“Nel mese di marzo viene riscontrato dalle autorità competenti, il primo caso di positività al Covid-19 nella nostra comunità. In Italia e soprattutto in Lombardia abbiamo vissuto periodi tremendi, con moltissimi contagi e purtroppo con un numero elevato di decessi a causa di questa pandemia. Anche nella nostra Valbrona il numero di contagi cresceva, ma comunque contenuto. In quest’ultimo periodo abbiamo avuto un miglioramento della situazione anche a livello regionale e oggi finalmente possiamo annunciare che in Valbrona, tutti i nostri concittadini positivi al Covid-19 sono finalmente guariti e a tutt’oggi si registrano zero contagi. Non dobbiamo abbassare il livello di guardia e continuare a seguire le regole che ci sono state imposte (ricordo l’obbligo della mascherina sino al 14/07/2020), al fine di “debellare” questo virus. È doveroso anche, in questo momento, rivolgere un pensiero alle famiglie delle persone decedute e a tutte quelle che sono state coinvolte in prima persona da questa pandemia. Rispettando le regole, riusciremo a sconfiggere anche questo virus”.