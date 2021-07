Valentina sta bene, ritrovata la giovane scomparsa ieri

Valentina Maino sta bene: la 29enne di Uggiate Trevano, originaria di Olgiate Comasco, scomparsa ieri mattina, è stata ritrovata nella notte.

Valentina ritrovata, sollievo per la famiglia

Grande sollievo per la famiglia, in apprensione dalla mattinata di mercoledì. La giovane si era allontanata dalla ditta in cui lavora, alle 7.15, senza telefono. Poi alcuni avvistamenti, grazie alle immagini registrate dalla videosorveglianza prima a Besozzo e poi a Varese. Pochi minuti prima delle 3, la conferma dalle parole del padre, Alfredo Maino: Valentina è stata trovata, è in Comune a Cocquio, poi portata all’ospedale per accertamenti. Ulteriore certezza: la ragazza sta bene.

Ricerche a tappeto sul territorio

Per tutta la giornata di ieri ricerche mobilitando 50 persone. Un notevole dispiegamento di forze con la speranza di individuare la 29enne. In piena notte la bella notizia del ritrovamento.