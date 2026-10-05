Valico di Brogeda: Guardia di finanaza e Agenzia delle dogane sequestrano 240mila euro di denaro contante

Al Valico di Brogeda di Como sequestrati 240.000 euro di denaro contante. Nell’ambito delle quotidiane attività di controllo sulle movimentazioni transfrontaliere di valuta lungo la linea di confine con la Svizzera, nei giorni scorsi il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del distaccamento locale di Ponte Chiasso e i militari del Gruppo Ponte Chiasso della Guardia di finanza hanno intercettato, in due distinti interventi effettuati presso il valico autostradale di Como-Brogeda, denaro contante per oltre 240.000 euro.

Valico di Brogeda, il primo intervento

Il primo intervento ha riguardato una coppia di viaggiatori che, nel corso delle verifiche, ha dichiarato di trasportare una modesta somma di denaro contante destinata all’acquisto di un immobile in Spagna, senza dichiarare il possesso di importi pari o superiori alla soglia di 10.000 euro prevista dalla vigente normativa valutaria. A fronte delle incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese, il personale operante ha approfondito il controllo del veicolo. L’ispezione ha consentito di rinvenire la somma di 138.255,53 euro in contanti, in diversi tagli e valute, custodita all’interno di un borsello occultato sotto alcuni bagagli. Pertanto, ai sensi dell’articolo 6 della richiamata normativa, si è proceduto al sequestro di 128.500 euro, corrispondente al 100% della somma eccedente il limite consentito.

Il secondo sequestro

Pochi giorni dopo, nel medesimo scenario operativo, sono stati sottoposti a controllo altri due viaggiatori, che hanno dichiarato di trasportare denaro contante per un importo inferiore alla soglia prevista dalla legge. Il personale Adm e i militari della Guardia di finanza hanno quindi esteso l’ispezione al veicolo sul quale viaggiavano. L’accurato controllo dei bagagli ha consentito di rinvenire, all’interno di una busta della spesa, la somma di 123.431,45 euro in denaro contante. Anche in questo caso è stato disposto il sequestro del 100% dell’eccedenza rispetto alla soglia consentita, pari a 113.450 euro. In attesa della definizione dei procedimenti, le somme sequestrate sono state trattenute a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative che saranno determinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, competente per la relativa irrogazione.