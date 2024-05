"Valori Comuni", donne avanti tutta Arrighi svela i nomi dei candidati

Donne avanti tutta, Serena Arrighi svela la sua squadra. E’ una forte componente femminile - la maggioranza dei candidati consiglieri - a connotare la lista "Valori Comuni".

La squadra di "Valori Comuni"

A poco più di un mese dalla tornata elettorale prevista per sabato 8 e domenica 9 giugno, infatti, il candidato sindaco ha ufficializzato la compagine che tenterà di convincere i votanti. A fianco di Arrighi, avvocato di 48 anni, troviamo Sabrina Antonelli, 53 anni, ragioniera e amministratrice di condomini, Denis Bormolini, 22 anni, operaio, Raffaele Buzzi, 70 anni, imprenditore, Antonella Cagliani, impiegata di 51 anni, Elena Canil, 45 anni, maestra di scuola primaria, Christian Catelli, 37 anni, perito industriale edile e tecnico stradale, Roberto Luigi Colombo, 60 anni, libero professionista, Rosella Forgione, 36 anni, bibliotecaria, Laura Giachetti, 51 anni, impiegata, Assunta Anna Pontillo, 60 anni, professoressa di lettere, Giuseppe Riniti, 70 anni, pensionato, e Angelo Rizzo, 54 anni, tecnico di "Autostrade".

Tra novità ed esperienza

"Sono molto contenta della squadra - esordisce Arrighi - I candidati sono persone di alto spessore e di esperienza. Crediamo di poter rappresentare Lurate, Caccivio e Castello al meglio, così come abbiamo persone capaci di intercettare bisogni ed esigenze nei vari ambiti. Dal mondo dell’imprenditoria a quello dell’associazionismo, dalle necessità dei più giovani a quelle degli anziani". Tra i candidati - Riniti, Colombo e Antonelli, attualmente consiglieri di minoranza - troviamo anche Canil, Moglie di Giacomo Armellini, recentemente scomparso, a 46 anni, a causa di un tragico incidente. "Elena, mia cara amica, è entrata in lista al posto di Giacomo. E’ stata lei a chiedermi di poter prendere il suo posto: lavoriamo fianco a fianco, in politica, da vent’anni ed è tra i fondatori del gruppo. Una figura fondamentale". Scelta difficile, ma vissuta portando avanti una strada comune. "Ho sempre seguito la vita amministrativa e ho fatto parte di alcune commissioni, come quelle relative alla scuola e alla cultura - aggiunge Canil - Cinque anni fa, anche per motivi legati al mio lavoro, si è candidato mio marito e avrebbe dovuto farlo anche in questa tornata elettorale. Ne ho parlato con i nostri figli e sono stati loro a spronarmi. Credo sia importante continuare il lavoro svolto fino ad ora". La presentazione della lista sarà il 13 maggio, alle 20, alla cooperativa "L’Ancora".