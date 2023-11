Vandali a Eupilio e Albese: danneggiate la scuola e la Via Crucis

Episodi di vandalismo negli ultimi giorni sia a Eupilio sia ad Albese con Cassano.

Vandali a Eupilio e Albese

Lo scorso 29 ottobre 2023 un atto vandalico ha causato gravi danni alla nona stazione della Via Crucis di Albese, distrutte le formelle attaccate a un sasso sul sentiero che sale da Cassano. La comunità però si sta già mobilitando per la sistemazione.

A Eupilio invece parolacce, disegni volgari e una svastica. E’ il risultato del raid vandalico andato in scena nella notte tra lunedì e martedì, 30 e 31 ottobre 2023. Presi di mira molti punti del paese, in particolare via Scheibler e la palestra delle scuole. Non è stato risparmiato nemmeno lo scuolabus (in foto).

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui