Vandali a Tavernerio: imbrattati i pannelli commemorativi dell'alluvione del 1951

Vandali scatenati nella zona della chiesetta vecchia a Tavernerio: imbrattati con scritte e scarabocchi i cartelloni realizzati dagli studenti dell’Istituto comprensivo. A oggi sono ignoti gli autori degli atti vandalici che nei giorni scorsi - con tutta probabilità a inizio settimana - hanno visto, nel mirino, alcuni pannelli posizionati nella zona della chiesa di San Martino, nella parte alta del paese.

Imbrattati di scritte i pannelli realizzati dagli studenti

I cartelloni, realizzati dagli alunni delle due classi seconde del Comprensivo «Don Milani» nell’anno scolastico 2020/2021, erano stati posizionati allo scopo di fornire informazioni turistiche in merito ai punti di interesse, nell’ambito di un progetto scolastico che aveva portato gli studenti a riscoprire la storia del paese in occasione del 70° anniversario dall’alluvione del 1951.

Il primo cittadino Mirko Paulon, interpellato per un commento in merito all’accaduto, ha condannato con forza i vandalismi.

«Sono stati pasticciati i pannelli che erano stati installati in occasione del 70° anniversario dell'alluvione del 1951 - commenta - Abbiamo provveduto a rimuoverli, si tenterà di ripulirli e nel caso in cui sia possibile se ne realizzeranno delle copie. Fa dispiacere sapere che qualcuno, per noia, imbratti delle testimonianze di una tragedia così significativa per la nostra comunità: oltre all'inciviltà del gesto ci troviamo di fronte anche all'ignoranza di un evento così importante e che riguarda la morte di 16 persone, fra cui dei bambini di pochi anni. Spero che le persone che hanno compiuto questo gesto si rendano conto di quanto sia vile e chiedano scusa all'intera comunità».