Vandali al palazzo comunale: rotta la porta a vetri di ingresso

Palazzo municipale preso di mira dai vandali: è successo a Orsenigo nella notte tra lunedì e martedì. Con tutta probabilità i responsabili dell'atto vandalico sono stati alcuni giovanissimi, che avrebbero agito intorno alla 1.20.

I ragazzi, con tutta probabilità in gruppo, avrebbero raggiunto il palazzo municipale a bordo delle proprie moto e lì hanno spaccato la vetrata della porta di ingresso del palazzo municipale, forse muniti di mazze o dei caschi delle stesse moto. Si è trattato con tutta probabilità di un atto vandalico fine a se stesso e senza l'intento di compiere furti. I giovanissimi incivili sarebbero stati "beccati" da una guardia giurata che proprio in quei minuti stava compiendo il consueto giro di controllo del paese: al rimprovero dell'addetto alla sicurezza, i ragazzi avrebbero reagito apostrofandolo con insulti e fuggendo senza lasciare traccia di sé.

Le parole del sindaco Maddalena Pinti

"Dispiace per quanto accaduto, un atto vandalico che con tutta probabilità è stato compiuto in modo del tutto efferato e senza l'intento di rubare. Fortunatamente nella sfortuna in quel momento passava una guardia giurata che compie i giri di controllo nel nostro paese e si è accortodi quanto stava succedendo, ed è così riuscito a mettere in fuga i vandali".

La porta del Municipio, in attesa che sia riparata proprio in queste ore, è stata provvisoriamente coperta con un pannello in compensato per permetterne la chiusura. (nella foto la riparazione provvisoria)