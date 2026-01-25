Vandali al santuario, identificati grazie alle telecamere

Vandali al santuario Santa Maria della Noce di Inverigo, identificati grazie alle telecamere. I responsabili sono minorenni: genitori convocati dalla Polizia Locale.

Genitori convocati dalla Polizia Locale

Avevano lanciato e versato vernice al santuario di Santa Maria della Noce, ma le telecamere li hanno individuati. Sono tre minorenni, i cui genitori sono stati convocati nel comando della Polizia Locale. L’episodio risale alla fine della scorsa settimana, quando della vernice era stata riversata in prossimità del santuario di Santa Maria della Noce. Un vero e proprio atto vandalico, come quelli che si erano verificati anche nei mesi scorsi in altre aree simbolo del paese. Tanti luoghi infatti, sia pubblici che privati (oltre che privati ad uso pubblico), sono stati deturpati da scritte e vernici da parte dei vandali: è accaduto alla Rotonda, al viale dei Cipressi e, ancor più frequentemente, al Castello.

I responsabili però sono stati questa volta individuati dalle telecamere. Dopo la segnalazione la Polizia Locale si è subito attivata e, grazie alle immagini degli «occhi elettronici», è riuscita a rintracciare i responsabili, i cui genitori sono stati convocati in comando, visto che gli autori del fatto sono minorenni.

Le parole del sindaco

“Una stupidata. Un atto vandalico in piena regola, come quelli che già si sono verificati in passato in altre aree del paese – sottolinea con amarezza il sindaco Francesco Vincenzi – Purtroppo questi ragazzi non si rendono conto del patrimonio deturpato e non si rendono conto anche dei guai a cui possono andare incontro”.

E il Comune? Potrebbe proporre loro qualche lavoro socialmente utile?

“Essendo minorenni no, è una decisione che spetta ai genitori, però qualche lavoretto potrebbe servirgli da lezione e fargli capire ciò che hanno fatto. La decisione spetta ai genitori. Nel frattempo speriamo che chi ha commesso il fatto abbia capito la lezione e che chi in passato ha provato a sporcare ora sa che può rischiare di essere rintracciato grazie alle telecamere”.

Intanto al santuario sono state eseguite le dovute pulizie.