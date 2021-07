Vandali alla Pro loco di Albese, appello per trovare testimoni

Vandali nella serata di ieri, giovedì 29 luglio, all'area feste di Albese con cassano.

Vandali spaccano la porta della casetta della Pro loco di Albese

"Ieri sera la porta della casetta Pro loco nell'area delle feste era in queste condizioni - hanno spiegato i volontari dell'associazione su Facebook - Non sappiamo chi ringraziare per tutto ciò e non ne capiamo il motivo. Sembra sia sia trattato di puro divertimento demenziale. Abbiamo provveduto in mattinata a fare regolare denuncia ai carabinieri di Erba".

Nel frattempo la Pro loco fa appello a possibili testimoni: "Se qualcuno ha assistito al fatto è pregato di mettersi in contatto con la Pro loco".