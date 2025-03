Vandali all'asilo: danneggiati i giochi dei bambini

Vandali all'asilo di Capiago Intimiano: brutta sorpresa lunedì 24 marzo 2025 per le insegnanti e le famiglie che hanno trovato danneggiato il trenino dei bambini.

A dare notizia dell'accaduto è stato il sindaco del paese, Emanuele Cappelletti:

"È già capitato più volte che il ballatoio antistante all'ingresso della scuola per l'infanzia Ariberto fosse oggetto di qualche atto vandalico o fosse interessato da abbandono di lattine, bottiglie, cartacce, mozziconi e rifiuti vari ad opera di un gruppo di ragazzi e ragazze, che è solito ritrovarsi li, nostante sia superficie pertinenziale alla scuola non aperta al pubblico. Si è sempre usata tolleranza, nonostante grazie alla videosorveglianza comunale e dell'Associazione Ariberto, sarebbe stato molto semplice individuare i responsabili, cosa che sino ad oggi, trattandosi appunto di ragazzi, non si è mai voluta fare".