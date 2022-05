inciviltà

Vandali danneggiano la sede dell'ex Pro loco di Montorfano: sarebbe successo nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 maggio.

Nello specifico, ignoti vandali si sarebbero "divertiti" a danneggiare le porte a vetri dei locali di via Barbavara, fino ad alcuni anni fa occupati dalla Pro loco montorfanese e successivamente acquisiti dall'Amministrazione comunale. L'immobile è tuttora dismesso e inutilizzato e per questo motivo è già stato preso di mira dai vandali in passato. In questo caso, ignoti vandali avrebbero preso a sassate alcune vetrate, rompendole in mille pezzi.