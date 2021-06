Vandali imbrattano il muro di un palazzo in centro città: la denuncia della consigliera comunale

Amara sorpresa quest'oggi in via Battisti a Erba. Dei vandali hanno imbrattato il muro del palazzo che si trova proprio di fronte al PalaErba. A denunciare l'accaduto, attraverso i social network, è stata la consigliera comunale del gruppo Fratelli D'Italia Luisella Ciceri.

Vandali in via Battisti, lo sfogo della consigliera Ciceri

"Sicuramente non sarete su Facebook , però una domanda ve la voglio fare , cosa provate a rovinare facciate di condominio con queste scritte ??? Cosa guadagnate??? Cosa vi spinge a rovinare i beni altrui??? Penso che oltre al rischio di essere scoperti, avete anche delle spese , sicuramente la vernice costa... Invece di fare danni , pensate a fare del bene, magari impegnandovi in opere di volontariato, magari dipingendo anche i locali per persone che non possono permettersi di imbiancare la loro casa...". Sono state le parole di Ciceri riferite allo spiacevole episodio.