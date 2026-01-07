Vandali in azione alla Green Station: danni alle vetrate e nei locali

Vandali in azione alla Green Station Brenna–Alzate: danneggiate le vetrate e i locali della stazione.

Ingenti danni

Il raid vandalico sarebbe avvenuto nella notte di Capodanno. Ignoti hanno provocato ingenti danni alla stazione di Brenna-Alzate, la Green Station gestita da Legambiente e divenuta negli anni un punto di incontro e di riferimento per molte attività sul territorio. Ignoti hanno distrutto i vetri di piccoli elettrodomestici all’interno della stazione, danneggiato la stufa e la vecchia biglietteria e infranto i vetri della porta d’ingresso e della finestra che affaccia sul parcheggio.

Legambiente ha reso noto l’accaduto tramite le sue pagine ufficiali, condannando fortemente il vile gesto.

“Non c’è limite alla stupidità. Iniziamo il nuovo anno all’insegna di atti vandalici importanti alla nostra stazione. Hanno agito indisturbati, forti dell’isolamento della stazione rispetto agli abitati di Brenna e Alzate; il furto di una piastra e della motosega avrà sicuramente gratificato ulteriormente questa azione che purtroppo non è la prima e che in passato ha riguardato anche il bar. Proprio 2 giorni fa, altre azioni di questo genere hanno interessato il barbecue, ‘distrutto’, una panca divelta e ‘tagliata’, il bidone che utilizzano gli utenti dei treni, e persino il tabellone illustrativo collocato anni fa a testimonianza della stazione come location di un film, ‘rotti’… Di fronte a queste cose purtroppo non ci sono parole, azioni guidate dal non senso e dalla stupidità difficili da fronteggiare perchè non riconducibili a una logica. Provvedimenti sono necessari e anche tanta ostinata testardaggine a continuare….”

A condannare il gesto anche l’assessore Sergio Molteni, delegato a Ecologia, Ambiente e Servizi cimiteriali.

“Sono rimasto esterrefatto quando ho ricevuto la comunicazione dei vandalismi alla stazione. Siamo molto dispiaciuti per questi gesti vigliacchi che hanno danneggiato un luogo pubblico in un modo davvero insensato. Un grosso danno per i volontari di Legambiente”.