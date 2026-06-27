Vandali in azione alla scuola dell’infanzia di Villa Romanò a Inverigo. Giochi e fioriere completamente ribaltati: indagini in corso.

Atto vandalico a scuola

Alunni e maestre si sono ritrovati di fronte una spiacevole sorpresa una volta tornati a scuola: fioriere divelte e giochi in giardino completamente ribaltati, dai tavolini agli scivoli. Un gesto vile, che fa ancora più specie visto che è stato compiuto nel cortile della scuola dell’infanzia. Un gesto purtroppo non nuovo perché, come spiega la rappresentante di classe Cristina Soncini:

“Già pochi giorni prima, venerdì mattina, le maestre e il personale scolastico avevano provveduto a sistemare fioriere e giochi, perché era successa esattamente la stessa cosa, anche se in misura minore”.

Indagini in corso

Un primo episodio simile, per altro, si era verificato ad inizio mese, più precisamente dopo il ponte del 2 giugno: anche in quell’occasione erano stati ribaltati alcuni giochi, come casette e il castello. Da scuola hanno segnalato la vicenda all’Amministrazione, con il sindaco Francesco Vincenzi, che ha effettuato un sopralluogo a scuola, e alla Polizia Locale, che sta analizzando le telecamere di sicurezza per tentare di individuare gli autori del fatto. Nel frattempo è stata sporta denuncia contro ignoti.