Vandali in azione danneggiano una stazione della via Crucis

Raid vandalico ad Albese: danneggiata una stazione della via crucis che conduce alla Madonna di cepp. E' successo ad Albese, nei giorni scorsi.

Sono tuttora ignoti gli autori dell'ignobile ed efferato danno vandalico a una statuetta della via crucis che parte dalla frazione di Cassano e conduce alla Madonna di cepp: il raid si è con tutta probabilità verificato in orario notturno e nello scorso fine settimana. A finire nel mirino dei vandali è stata una statuetta rappresentante una delle stazioni della via crucis, rotta e danneggiata in più punti. La notizia di quanto accaduto ha presto fatto il giro del paese anche tramite i social network, dove alcuni cittadini hanno sfogato tutto il proprio disappunto per l'efferato atto vandalico ai danni di un simbolo religioso.