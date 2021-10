Vandalismi al murales di Mariano Comense, il vicesindaco: "Pronti a denunciare"

in edicola

L'artista ha già provveduto a risistemarlo.

Non si placano gli atti di vandalismo al bellissimo murales realizzato al ponte del Lottolo. Si tratta del terzo sfregio nel giro di non molto tempo, anche se tutte le volte l’artista Gregorio Mancino si è prontamente attivato per togliere le scritte del vandalo e riportare il murales alla normalità.

Vandalismi al murales di Mariano Comense

"Dopo i primi vandalismi Gregorio mi aveva detto che dobbiamo insegnare ai vandali che abbiamo più forza di loro e che tutte le volte che pasticciavano il murales, lui sarebbe arrivato subito a sistemare. E’ stato un gesto molto nobile e lo ringrazio ancora per essere sempre così vicino a Mariano; però ora abbiamo già fatto la segnalazione e non appena riusciremo a prenderlo, partirà la denuncia" ha commentato il vicesindaco Andrea Ballabio, fautore dell’iniziativa “Mariano in Arte” che ha portato alla realizzazione del murales.

