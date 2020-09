Vandalismi al parco giochi di Alzate. Il sindaco: “Più controlli e telecamere”

Ennesimo atto vandalico al parco pubblico di via XXV Aprile ad Alzate Brianza : l’Amministrazione comunale annuncia l’intenzione di implementare la sicurezza delle aree verdi del paese e di intervenire per riqualificare i parchi giochi.

Non la prima volta, in caso caso è stata danneggiata una scaletta ora inutilizzabile. Il sindaco annuncia la volontà di sostituire i giochi ammalorati o danneggiati ma anche di voler prevenire episodi di questo tipo.

“Abbiamo già chiesto ai Vigili del Corpo intercomunale di Polizia locale di aumentare i passaggi e i controlli, anche in orario serale, nell’ambito del progetto “Paesi sicuri” – spiega Mario Anastasia – E stiamo ragionando sulla possibilità di aumentare le telecamere soprattutto al parco di via XXV Aprile, e aggiungere magari anche l’utilizzo di fototrappole mobili in giro a fungere da deterrente verso episodi di questo genere”.