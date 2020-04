Vandalismi all’azienda agricola Valtorta di Cantù: “Temo siano stati gli animalisti”

Sono entrati all’interno dell’azienda agricola, lasciando tutto sottosopra e mettendo a rischio la vita degli animali. Purtroppo non è la prima volta che di atti simili è vittima l’azienda agricola Valtorta, ubicata in via Gandhi, a Cantù.

Vandalismi all’azienda agricola Valtorta di Cantù

I vandali hanno mischiato e rovesciato nei box degli animali acqua e cibo in eccesso, tanto da mettere in pericolo la vita degli animali. Hanno liberato il cane da pastore e aperto i recinti di alcune specie, senza contare che hanno distrutto le balle di fieno.

Il proprietario: “Non posso saperlo con certezza, ma temo possano essere stati degli animalisti”.

