Vandalismi alle auto: denunciato un 37enne, già destinatario di Dacur

Vandalismi alle auto a Como: denunciato in stato di libertà un 37enne di Tavernerio. Lo scorso 1° maggio gli era stato notificato il Dacur.

L'intervento martedì mattina in via Scalabrini

A seguito dei danneggiamenti ad alcune auto, avvenuti martedì in via Scalabrini, la Polizia di Stato di Como, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto e violenza privata, un 37enne senza fissa dimora e già destinatario di un Dacur, con precedenti di polizia e noto alle forze dell’ordine per una serie di reati e fatti analoghi.

Le volanti, martedì mattina, erano intervenute in via Scalabrini a seguito di una richiesta pervenuta al 112 NUE che segnalava alcuni danneggiamenti nei confronti di auto in sosta. Gli accertamenti dei poliziotti, con l’assunzione di testimonianze acquisite sul luogo e la visione delle immagini delle telecamere della zona, hanno portato a individuare il 37enne quale probabile autore dei fatti: l'uomo, notato da alcuni testimoni mentre rompeva i vetri delle auto con un martelletto frangi-vetro, li aveva minacciati intimando loro di non avvertire le forze dell’ordine, per poi salire velocemente su un treno dalla stazione Camerlata in direzione Como.

La cristallizzazione probatoria, acquisita dagli agenti anche con i riconoscimenti da parte dei testimoni, ha permesso di attribuire all’uomo la responsabilità dei fatti. Questa notte intorno le 2 e mezza è stato rintracciato da una volante sotto i portici della chiesa del Crocefisso di viale Varese. Portato in Questura, il 37enne è stato formalmente indagato in stato di libertà per tentato furto e violenza privata. Verrà vagliata la sua posizione e saranno valutati ulteriori provvedimenti amministrativi a suo carico.

Sono in corso accertamenti per attribuire la responsabilità degli altri danneggiamenti in altre zone della città: fatti analoghi sono avvenuti in viale Innocenzo e in via Borgovico la scorsa notte.