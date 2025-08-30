Vandalismi e non solo, transennato il gioco nel parco

Novità

Possibile l'installazione di una nuova giostra.

Inverigo, transennato il gioco al parco di via Enrico Fermi a causa dei vandalismi, ma non solo. Possibile l'installazione di una nuova giostra.

L'area è stata appena riqualificata

Un’area rimessa a nuovo, per la quale il Comune ha investito recentemente 70mila euro. Ecco perché stona un po’ vedere uno dei giochi del parco di via Enrico Fermi, l’area verde a pochi passi dal municipio, completamente transennato. A dare la motivazione è il vicesindaco Alessandro Anzani:

"Si tratta di una giostra per ragazzi disabili, che tra l’altro veniva spesso vandalizzata o comunque rovinata, anche da ragazzi privi di disabilità. Per evitare problemi abbiamo dunque deciso di transennarla".

Manutenzione o nuova installazione

Un problema legato ai vandali dunque, ma in parte anche alle continue normative che spesso cambiano linee direttive.

"La giostra era a norma, ma abbiamo deciso di transennarla, oltre che per i problemi di vandalismo, anche per una maggiore sicurezza. Vogliamo essere sicuri di fare tutti i controlli e i passaggi in maniera corretta - ha sottolineato Anzani - Alcune viti si allentavano e, proprio per il fatto che si tratta di una giostra per ragazzi con disabilità, stiamo valutando se effettuare una manutenzione più accurata o posizionare una giostra più nuova e ancor più in regola".

Vero infatti che per il parco sono stati nei mesi scorsi spesi 70mila euro, ma il gioco in questione è stato uno dei pochi a non essere stato sostituito. Ora, tra vandalismi e normative, ecco la decisione di fare un passo in più e valutare bene cosa fare della giostra per bimbi e ragazzi disabili dell’area verde di via Fermi. Le altre giostre, al momento, sono invece tutte a disposizione dei piccoli fruitori dell’area.