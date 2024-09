Vandalismi in piazza del Fante, pugno duro

Graffiti, ogni giorno di nuovi, sporcizia, bottiglie di birra gettate alla rinfusa. E ancora, sacchi della spazzatura, cartoni della pizza, cestini usati come discariche e una convivenza difficile con il vicinato.

Vandalismi in piazza del Fante

Annosa. E’ annosa la problematica che vede al centro piazza del Fante a Lurate. Numerose le cronache e numerose le segnalazioni a disegnare uno scenario molto simile a una terra di nessuno. Beninteso, non che non ci siano controlli o interventi di pulizia ma, evidentemente, la lotta è impari o, in ogni caso, sarebbe necessario fare di più. Insomma, una zona centrale del paese è in mano a ragazzi che si dilettano, come se non fossero sufficienti i vandalismi, anche con gare a bordo di motorini.

Spazio alle telecamere

"La situazione è chiara e ne siamo a conoscenza - spiega l’assessore alla Manutenzione Patrimonio e Lavori pubblici Giuseppe Riniti - Partiamo da un presupposto: la pulizia viene effettuata ma, puntualmente, questi incivili non riescono a capire come ci si deve comportare. Sembra quasi che lo facciano apposta ed è per questo motivo che presto pagheranno".

L’arma da utilizzare? Le sanzioni. Il mezzo? La videosorveglianza.